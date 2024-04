Tráfico de Drogas Interceptado na BR 070 em Cáceres, Mato Grosso

No dia 18 de abril de 2024, por volta das 20 horas, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava patrulhamento na BR 070, próximo ao km 650. Durante a ronda, os policiais avistaram um veículo parado no acostamento no sentido de Cáceres para Cuiabá. Devido à escuridão e ao local deserto, a equipe decidiu abordar o veículo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.