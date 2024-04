Tragédia: Motociclista tiktoker previu sua própria morte horas antes do acidente A norte-americana Taylor Jean Skromme, uma motociclista que publicava conteúdo para o Tik Tok, gravou um vídeo afirmando que morreria...

Motociclista tiktoker tinha apenas 22 anos

A norte-americana Taylor Jean Skromme, uma motociclista que publicava conteúdo para o Tik Tok, gravou um vídeo afirmando que morreria. Horas depois do post, a esportista de 22 anos sofreu um grava acidente e não resistiu aos ferimentos. O caso aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos. As informação são do tabloide DailyMail.

