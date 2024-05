Turistas ficam presos em montanha de 1.150 metros na China Uma cena desesperadora foi registrada na Montanha Yandang, no leste da China, no último final de semana. Dezenas de turistas ficaram...

Alto contraste

A+

A-

Montanha Yandang, na China, fica superlotada

Uma cena desesperadora foi registrada na Montanha Yandang, no leste da China, no último final de semana. Dezenas de turistas ficaram presos enquanto escalavam montanha, que está a mil metros de altura, devido a uma "superlotação". Ao todo, eles ficaram mais de uma hora presos no penhasco. Ninguém ficou ferido.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Comissão Mista de Mudanças Climáticas será instalada nesta quarta-feira

• Semob reforça ações para garantir fluidez no trânsito na região da Avenida República do Líbano

• Vídeo: porco de 90 kg escapa de fazenda e causa alvoroço em cidade



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.