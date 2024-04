Um em cada cinco lares brasileiros recebia benefício do Bolsa Família em 2023 De todas as famílias brasileiras, 19% receberam o benefício do Bolsa Família em 2023, o que representa praticamente um em cada cinco...

