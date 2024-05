Vereador Sargento Vidal garante recapeamento de trecho da Avenida do CPA em Cuiabá

Após indicação do vereador Sargento Vidal (MDB), a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), realizou o recapeamento de trecho da Avenida Historiador Rubens de Mendonça - Avenida do CPA - em Cuiabá. O trajeto, de mais de 1,5 quilômetro, compreende a entrada do bairro Jardim Novo Paraíso até as proximidades do Contorno Leste.

