Vincent Martella, o Greg de 'Todo Mundo Odeia o Chris', é recebido com carinho pelos fãs brasileiros

Vincent Martella, Greg de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, chega ao Brasil e ganha declaração do BK

Vincent Martella, que interpretou o personagem Greg na série Todo Mundo Odeia o Chris, desembarcou no Brasil, na manhã da última terça-feira (16). O ator ganhou milhões de seguidores recentemente após uma campanha dos brasileiros. O ator foi fotografado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde também posou para fotos com fãs que estavam no local.

