Workshop de capacitação cinematográfica impacta juventude de Sorriso

Entre os dias 13 e 20 de abril de 2024, mais de 40 crianças e jovens das instituições Mãezinha do Céu, Lar São Francisco e Luz do Amanhã da Polícia Militar participaram do workshop "Um Documentário para Todos".

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.