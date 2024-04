Zequinha Marinho critica o Plano Nacional de Educação

Alto contraste

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) manifestou preocupação com o Plano Nacional de Educação (PNE) 2024-2034, que deve ser entregue pelo governo federal ao Congresso Nacional até junho. Segundo ele, muitos profissionais de educação não teriam sido consultados. Em pronunciamento na quarta-feira (24), o parlamentar ressaltou que o plano é um importante instrumento para definir ações de médio e longo prazo para a educação brasileira, com 20 metas que norteiam as ações de gestores públicos da educação infantil ao ensino superior. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



