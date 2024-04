Acidente impressionante: Helicópteros da Força Aérea colidem no ar na Malásia Dois helicópteros militares da Força Aérea da Malásia colidiram no ar nesta terça-feira (23). O acidente causou a morte de 10 tripulantes...

Alto contraste

A+

A-

Dois helicópteros militares da Força Aérea da Malásia colidiram no ar nesta terça-feira (23). O acidente causou a morte de 10 tripulantes, de acordo com o serviço de resgate. Tudo aconteceu durante um ensaio para a celebração do Dia da Frota Naval no país.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Comitiva do governo do Paraguai vem a Joinville para discutir oportunidades de negócios

• Profissionais da educação entram em greve e somam movimento estadual na Regional de Criciúma

• Vídeo impressionante mostra helicópteros da Força Aérea colidindo no ar na Malásia



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.