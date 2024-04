Alerta: Nova frente fria traz chuva e temperaturas mais baixas para SC

Alto contraste

A+

A-

A formação de uma frente fria entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina provoca chuvas e temporais isolados no estado nesta terça-feira (23). Segundo a Defesa Civil do estado, as regiões que mais serão influenciadas pelo fenômeno são o Grande Oeste e as áreas que fazem divisa com o Rio Grande do Sul.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• CineSonora estreia com exibição gratuita de filmes sobre música, nesta quarta, no CIC

• Nova frente fria começa a atuar sobre SC trazendo chuva e temperaturas mais baixas

• Fala, torcedor “o Barroca precisava ajustar 30%, mas preferiu mexer em 70% e piorou o time”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.