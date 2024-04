Aumento alarmante de feminicídios em Santa Catarina chama atenção para a violência contra mulheres Saiba mais sobre o preocupante aumento nos casos de feminicídios em Santa Catarina, com Claudia Pletsch trazendo detalhes do relatório...

Alto contraste

A+

A-

Saiba mais sobre o preocupante aumento nos casos de feminicídios em Santa Catarina, com Claudia Pletsch trazendo detalhes do relatório divulgado pela Segurança Pública. Os dados revelam um número negativo, com o registro do maior índice dos últimos cinco anos. Acompanhe esta reportagem para entender os desafios enfrentados e as medidas necessárias para combater essa violência.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Feminicídios em Santa Catarina: número de casos em 2024 é o maior dos últimos cinco anos

• Marido transtornado invade farmácia com carro: suposta traição causa destruição

• Rendimento com aluguel em Santa Catarina cresceu mais de 16% em 2023, aponta IBGE



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.