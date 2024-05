Biólogo resgata sapo-cururu com boca colada em ato de crueldade Um sapo-cururu foi encontrado em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, com a boca colada. Um biólogo da cidade denunciou a...

Um sapo-cururu foi encontrado em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, com a boca colada. Um biólogo da cidade denunciou a crueldade com o animal e realizou os procedimentos necessários para ajudá-lo.

