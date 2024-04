C-Move Sul: descubra as novidades da eletromobilidade em Florianópolis Florianópolis será palco da terceira edição do C-Move Sul, o principal evento de eletromobilidade do país. Nos dias 25 e 26 de abril...

