Chuva intensa causa prejuízos e transtornos em São José do Cedro, SC A chuva que atingiu o município de São José do Cedro, no Oeste de Santa Catarina, nas últimas horas, deixou uma série de prejuízos...

Alto contraste

A+

A-

A chuva que atingiu o município de São José do Cedro, no Oeste de Santa Catarina, nas últimas horas, deixou uma série de prejuízos, principalmente nas estradas do interior.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Polícia resgata 14 cães doentes e em situação de desnutrição severa em SC

• Hospital Azambuja promove bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal

• Chuva intensa causa transtornos com deslizamentos e alagamentos em cidade de SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.