Como ajudar o RS em meio à catástrofe climática Devido às fortes chuvas que causaram uma verdadeira catástrofe climática com destruição e mortes em diversas cidades do Rio Grande...

Alto contraste

A+

A-

Devido às fortes chuvas que causaram uma verdadeira catástrofe climática com destruição e mortes em diversas cidades do Rio Grande do Sul, a Defesa Civil do Estado tem atuado para atender a população afetada e garantir a segurança das pessoas. Você tem o desejo de ajudar? Saiba como proceder com as doações e onde entregá-las.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Catástrofe climática: Quer ajudar o RS com doações? Saiba o que os gaúchos mais precisam

• A catástrofe gaúcha e a omissão das Forças Armadas e autoridades federais

• Figueirense tem déficit de mais R$ 3 milhões nas contas de 2023



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.