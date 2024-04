Descubra a importância do Psicomotricista No dia 19 de abril, celebramos o Dia do Psicomotricista, um profissional muitas vezes confundido com o fisioterapeuta. Karina Koppe...

No dia 19 de abril, celebramos o Dia do Psicomotricista, um profissional muitas vezes confundido com o fisioterapeuta. Karina Koppe explora como esse especialista atua e sua importância na promoção da saúde.

