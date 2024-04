Detran terá novo posto de atendimento em Criciúma - Novidades em breve! A instalação do novo posto do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) no Criciúma Shopping foi oficializada e, com isso, a expectativa...

A instalação do novo posto do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) no Criciúma Shopping foi oficializada e, com isso, a expectativa é que a estrutura comece a operar em aproximadamente 30 dias.

