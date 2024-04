Entenda a polêmica do Marco Temporal: desafios na demarcação de terras indígenas No Brasil, a questão da demarcação de terras indígenas tem sido objeto de debates acalorados. Mas, afinal, o que é o marco temporal...

Alto contraste

A+

A-

No Brasil, a questão da demarcação de terras indígenas tem sido objeto de debates acalorados. Mas, afinal, o que é o marco temporal? Nesta matéria, vamos explorar as disputas em torno desse tema e entender as consequências para os povos originários e para o país como um todo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Fofura! Dupla de cães ‘executa’ plano perfeito para resgatar irmã de berço

• Atendimento da Celesc fica reduzido durante transição para novo sistema; veja o que muda

• Frio congelante! SC pode registrar temperaturas abaixo de 5°C nesta sexta-feira



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.