Entrevista Coletiva com o treinador do Concórdia Emerson Cris No quadro Entrevista Coletiva, o treinador do Concórdia, Emerson Cris, trás um pouco dos bastidores do clube na Série D e comenta...

ND Mais| 04/05/2024 - 18h32 (Atualizado em 04/05/2024 - 18h32 )

