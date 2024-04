Equipe tricampeã do Torneio dos Bancários nos anos 1970 Orley Weiss, que acompanha as postagens aqui na seção "Memória", envia para publicação, a foto que ele encontrou no acervo do seu...

Alto contraste

A+

A-

Orley Weiss, que acompanha as postagens aqui na seção "Memória", envia para publicação, a foto que ele encontrou no acervo do seu pai, Seu Orley. É do time do Banco de Crédito de Minas Gerais que conquistou o tricampeonato dos Bancários nos anos 1970. Em pé: Almir, Joel, Marcos, Simas, Cola e Garcia. Agachados: Elmo, Papiro, Siqueira, Bezerra, Rodão e Orley.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Feminicídio em Blumenau: mulher de 21 anos é assassinada após pedir separação

• Vizinha relata como foram os últimos momentos da mulher morta pelo marido em Blumenau

• Descubra como limpar teto de carro com líquido ‘mágico’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.