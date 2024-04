Estabelecimentos do Calçadão em Chapecó mantêm atendimento normal Os estabelecimentos do Calçadão funcionam normalmente mesmo com a construção do Boulevard Benjamin Constant. A Prefeitura de Chapecó...

Os estabelecimentos do Calçadão funcionam normalmente mesmo com a construção do Boulevard Benjamin Constant. A Prefeitura de Chapecó, Oeste de SC, informou que os restaurantes, lojas e o cartório do local seguem com o atendimento normal.

