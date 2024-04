Ex-Avaí é dor de cabeça para o Flamengo na Libertadores O Flamengo tem um jogo importante da Copa Libertadores pela frente e tem motivos para se preocupar com uma dupla ameaça brasileira...

Alto contraste

A+

A-

O Flamengo tem um jogo importante da Copa Libertadores pela frente e tem motivos para se preocupar com uma dupla ameaça brasileira. O Bolívar, rival do clube carioca nesta quarta-feira, em La Paz, tem dois brasileiros no elenco, sendo um deles ex-Avaí.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Suspeito de matar homem no estacionamento do PA de Balneário Barra do Sul é preso

• Semana da Dança em Concórdia: Descubra a Programação Completa

• Atendimento Psicológico Gratuito para Vítimas de Violência Doméstica: Rede Catarina em Destaque



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.