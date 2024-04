Figueirense estreia com vitória no Brasileiro da Série C O treinador João Burse disse na coletiva após a vitória do Figueirense na estreia no Brasileiro da Série C diante do Ferroviário...

O treinador João Burse disse na coletiva após a vitória do Figueirense na estreia no Brasileiro da Série C diante do Ferroviário, que a construção do seu time será realizada aos poucos, rodada a rodada. É um claro recado de prudência e de alerta para a torcida em geral: apesar da importância do resultado positivo na primeira rodada, o time sofreu alguns sustos e precisa melhorar muito para que o primeiro objetivo seja alcançado na competição: os 29 pontos para garantir uma das vagas na próxima fase.

