Homem é morto com três tiros em posto de combustível de Criciúma: crime choca a cidade Um caso de homicídio abalou a cidade de Criciúma nesta quinta-feira, quando um homem foi brutalmente assassinado com três tiros na...

Um caso de homicídio abalou a cidade de Criciúma nesta quinta-feira, quando um homem foi brutalmente assassinado com três tiros na madrugada. O crime ocorreu em uma loja de conveniência situada no pátio de um posto de combustível, deixando a população chocada e assustada. As autoridades agora estão empenhadas na investigação do caso, com a DIC (Delegacia de Investigações Criminais) liderando os esforços para esclarecer esse crime hediondo. Acompanhe as novidades fornecidas por Vinícius Sieglitz e saiba mais sobre esse episódio perturbador que assola a comunidade.

