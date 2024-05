Homem é preso suspeito de estupro em abrigo improvisado no Rio Grande do Sul A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu preventivamente um homem, suspeito de praticar estupro de vulnerável em um abrigo improvisado...

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu preventivamente um homem, suspeito de praticar estupro de vulnerável em um abrigo improvisado no município de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (8).

