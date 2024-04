Homem procurado por homicídio em Belém do Pará é capturado em SC A Polícia Civil de Jaraguá do Sul, através da Delegacia de Polícia local, efetuou a prisão de um homem de 40 anos procurado pelo...

A Polícia Civil de Jaraguá do Sul, através da Delegacia de Polícia local, efetuou a prisão de um homem de 40 anos procurado pelo crime de homicídio no estado do Pará. O mandado de prisão foi emitido pelo Tribunal de Justiça do Pará, e o suspeito estava escondido na cidade há aproximadamente cinco meses, desde o ocorrido em Belém do Pará, no ano de 2023. Confira.

