Joinville celebra o Dia do Vinil com muita música e história Junte-se a nós para celebrar o Dia do Vinil em grande estilo! Em meio ao avanço tecnológico, o disco de vinil continua conquistando...

Alto contraste

A+

A-

Junte-se a nós para celebrar o Dia do Vinil em grande estilo! Em meio ao avanço tecnológico, o disco de vinil continua conquistando corações e sendo a mídia física mais vendida no Brasil. Nossa equipe foi até uma tradicional loja de discos em Joinville para explorar essa paixão pela música e pela nostalgia. Descubra mais sobre a cultura do vinil e como ela continua viva na cidade. Uma celebração imperdível para os amantes da boa música!

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Doença de Fabiana Justus: conheça os sinais da Leucemia Mieloide Aguda

• ‘Dia D’: campanha de vacinação contra gripe acontece sábado



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.