Marquinhos Santos e as escolhas no Avaí: ousadia ou mesmice?

O interino Marquinhos Santos teve a oportunidade de fazer diferente, de ousar no jogo do Avaí na noite de ontem, no empate em zero a zero diante do Paysandu. Mas o ídolo avaiano optou pelo “mais do mesmo” e “barrocou”. Assim como fazia o ex-treinador da Ressacada, Marquinhos insistiu no desmonte do ataque que foi o mais o positivo do Estadual, deixando o artilheiro Poveda e o garoto Pedrinho no banco.

