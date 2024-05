Memória: A história do time imbatível formado por parentes e amigos do bairro Na foto, a forte equipe do Aspirantes do Unidos FC do bairro João Paulo, na época Saco Grande. Essa equipe, formada por primos...

Na foto, a forte equipe do Aspirantes do Unidos FC do bairro João Paulo, na época Saco Grande. Essa equipe, formada por primos e vizinhos, era muito difícil de ser vencida dentro e fora dos seus domínios. O registro é do ano de 1968. Em pé: Mauri (é pai deste colunista), Jamir, Nonô, Ireno, Flávio e Osmar. Agachados: Adilson “Canéu”, Vander, Quica, Juca (Pai dos músicos Gazu – que atua em carreira solo – e Muriel e Jerry da banda Dazaranha), João da Nininha e Vilmar. - Foto: Memorial Unidos/ND.

