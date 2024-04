Novo zagueiro do Avaí chega com vontade de marcar gols O zagueiro Gustavo Vilar foi apresentado pelo Avaí e já está à disposição para estrear. Na nova loja do clube no Centro de Florianópolis...

(L.BOEIRA)

O zagueiro Gustavo Vilar foi apresentado pelo Avaí e já está à disposição para estrear. Na nova loja do clube no Centro de Florianópolis, ele contou sobre a fase 'artilheira' e do 'parça' que o acompanha a cada clube.

• Novo zagueiro do Avaí tem ‘parça’ no elenco e gosta de fazer gol



