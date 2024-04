Nuvem Shelf Cloud surpreende Joaçaba

Alto contraste

Ontem (22), uma nuvem Shelf Cloud causou surpresa em Joaçaba, enquanto outras cidades registraram volumes significativos de chuva, como Guaraciaba com 61 milímetros. Nesta terça-feira (23) a instabilidade persiste com a passagem de uma frente fria, aumentando o risco de chuvas, especialmente nas regiões oeste, serra e sul do estado. Além disso, espera-se rajadas de vento de até 55 km/h.

