Pai emocionado relembra jovem apaixonado por motos que morreu em acidente em Joinville

O pai do jovem Khaue Pires, que morreu após colidir contra um ônibus em Joinville, contou que o filho era exemplar e apaixonado por motos. O garoto estava a caminho do trabalho quando sofreu o acidente nessa segunda-feira (22) no bairro Nova Brasília.

