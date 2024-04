Prepare-se para a 21ª Festa da NDTV Record Joinville! Prepare-se para a celebração mais esperada do ano em Joinville! A 21ª Festa do Trabalhador da NDTV Record Joinville está chegando...

Prepare-se para a celebração mais esperada do ano em Joinville! A 21ª Festa do Trabalhador da NDTV Record Joinville está chegando, repleta de serviços gratuitos e atrações emocionantes. Junte-se a nós na ExpoVille e desfrute de um dia incrível com a presença especial da talentosa cantora Jayne Martins e muito mais! Uma homenagem única aos trabalhadores de Santa Catarina espera por você. Não perca!

