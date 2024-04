Previsão do Tempo: Confira as temperaturas para essa sexta e final de semana Nesta sexta feira (19) o céu permanece limpo no oeste, oferecendo condições ideais para um dia ensolarado. Na faixa leste, as nuvens...

Nesta sexta feira (19) o céu permanece limpo no oeste, oferecendo condições ideais para um dia ensolarado. Na faixa leste, as nuvens podem ser mais presentes, mas não há previsão de chuva. Já para o sábado (19) a, a principal característica será a amplitude térmica, com uma grande diferença entre as temperaturas mínimas e máximas, o que pode afetar a saúde.

