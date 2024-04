Previsão do tempo em Santa Catarina: mudanças drásticas nos próximos dias O tempo amanheceu instável nesta quinta-feira (25) em Santa Catarina. Ao longo dos próximos cinco dias, no entanto, as chuvas devem...

O tempo amanheceu instável nesta quinta-feira (25) em Santa Catarina. Ao longo dos próximos cinco dias, no entanto, as chuvas devem dar lugar ao sol em algumas regiões do Estado.

