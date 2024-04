Professor é preso por sequestro e estupro de estudante em Pomerode choca a comunidade Um professor de matemática foi condenado por sequestro e estupro de uma aluna de 12 anos em Pomerode, ocorrido em agosto do ano passado...

Alto contraste

A+

A-

Um professor de matemática foi condenado por sequestro e estupro de uma aluna de 12 anos em Pomerode, ocorrido em agosto do ano passado. A sentença destaca o grave crime e suas repercussões na comunidade. Cláudia Pletsch traz mais detalhes sobre o desfecho do caso e as medidas adotadas pelas autoridades. Confira.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Dengue: Santa Catarina registra mais de 100 mortes em 2024

• Empresa tentou suborno para construir aterro sanitário em cidade de SC, diz prefeito

• Acidente em cruzamento no bairro Estreito nesta quinta-feira



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.