Santa Catarina se destaca na alfabetização de crianças, aponta pesquisa O Ministério da Educação (MEC) divulgou que 56% das crianças da rede pública são alfabetizadas no Brasil, de acordo com dados de...

O Ministério da Educação (MEC) divulgou que 56% das crianças da rede pública são alfabetizadas no Brasil, de acordo com dados de 2023. Santa Catarina está em sexto lugar no ranking de alfabetização dos Estados.

