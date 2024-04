Surto de Dengue assola Jaraguá do Sul Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, confirmou mais duas mortes por dengue nesta segunda-feira (22). A cidade já contabiliza...

ND Mais| 22/04/2024 - 19h33 (Atualizado em 22/04/2024 - 19h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share