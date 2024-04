Suspeito de homicídio é capturado após quase um mês do crime O suspeito de matar o técnico de enfermagem Abner Camelim, na frente do PA (Pronto Atendimento) de Balneário Barra do Sul, foi preso...

