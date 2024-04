Trabalhador sobrevive após queda do sétimo andar em Criciúma Um trabalhador, de 32 anos, sobreviveu após cair do sétimo andar de um edifício localizado no bairro Cruzeiro do Sul, em Criciúma...

Alto contraste

A+

A-

Um trabalhador, de 32 anos, sobreviveu após cair do sétimo andar de um edifício localizado no bairro Cruzeiro do Sul, em Criciúma, no Sul catarinense. A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (18).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Feminicídio em Blumenau: mulher de 21 anos é assassinada após pedir separação

• Vizinha relata como foram os últimos momentos da mulher morta pelo marido em Blumenau

• Descubra como limpar teto de carro com líquido ‘mágico’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.