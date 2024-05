Tragédia em SC: Mulher é vítima de feminicídio em Camboriú

Alto contraste

Mais um caso de feminicídio é registrado em Santa Catarina neste mês de maio. Uma mulher de 46 anos foi morta a facadas dentro de sua casa, no bairro Monte Alegre, em Camboriú. O principal suspeito é o companheiro dela, um homem de 32 anos, que foi flagrado pela Polícia Militar tentando fugir de bicicleta do local. O caso aconteceu no último sábado (4).

