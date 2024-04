Tragédia: Motociclista perde a vida em acidente chocante no Norte de SC Um motociclista morreu após colidir com um caminhão parado em Balneário Barra do Sul, no Norte de Santa Catarina. O acidente aconteceu...

Um motociclista morreu após colidir com um caminhão parado em Balneário Barra do Sul, no Norte de Santa Catarina. O acidente aconteceu nesta segunda-feira (29), por volta das 10h40. A vítima foi identificada como Ricardo de Assis Pereira.

