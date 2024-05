Número de mortos vai a 57 no Rio Grande do Sul; há 67 desaparecidos No total, 422.307 pessoas já foram afetadas no Estado

Centro de Porto Alegre tomado pela enchente (MATHEUS PICCINI/Estadão Conteúdo - 03.05.2024)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou um novo boletim neste sábado (4), às 12h, com o novo balanço da tragédia no Rio Grande do Sul. Segundo o órgão, agora são 57 pessoas mortas. Há 74 feridos. O número de desaparecidos é de 67.

Segundo o informe, 300 municípios foram atingidos pelas chuvas e enchentes. Com isso, há 9.581 pessoas em abrigos. Os desalojados são 32.640. Um total de 422.307 pessoas foram atingidas de alguma forma.

A Defesa Civil estadual pretende ainda aumentar o nível de prevenção e pediu para que as pessoas que vivem no Rio Grande do Sul se cadastrem para receber alertas meteorológicos. Para isso, basta enviar por SMS o CEP de onde mora para o número 40199.