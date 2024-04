Onda de calor no fim de semana eleva temperatura para até 40ºC em SP, PR e mais três estados Apesar de menos impactados, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco também terão termômetros nas alturas até domingo

Alto contraste

A+

A-

Quarta onda de calor será mais intensa no interior de SP e no Mato Grosso do Sul (Reprodução/Inmet – 26.04.2024)

A quarta onda de calor deste ano está a caminho e deverá fazer temperatura disparar nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás neste sábado (27) e domingo (28).

No Nordeste, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará também têm previsão de elevação dos termômetros. A informação é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Os meteorologistas indicam que o interior paulista, o Triângulo Mineiro, norte do Paraná, sul do Mato Grosso e praticamente todo o território sul-mato-grossense terão temperaturas acima de 34ºC.

O instituto usa o termo “onda de calor” sempre que previsão das temperaturas máximas ficam 5ºC acima da média mensal pelo período de, no mínimo, dois a três dias consecutivos, em determinada área de abrangência.

Publicidade

Frente fria no Sul

O Rio Grande do Sul, na contramão da maior parte do país, sofrerá influência de uma frente fria a partir da manhã de domingo (28). Os termômetros deverão ficar abaixo dos 15ºC ao longo do dia, especialmente no sul do estado. No final do dia, o termômetro por marcar 10ºC.

No extremo sul de Santa Catarina, no final do domingo, também há previsão de redução de temperaturas. Os termômetros deverão ficar abaixo de 20ºC.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5