Ouça áudio de piloto da FAB que interceptou aeronave carregada com mais de 500 kg de cocaína

Um piloto da FAB (Força Aérea Brasileira) interceptou uma aeronave que ingressou no espaço aéreo brasileiro vinda do Paraguai nessa terça-feira (9). Pelo áudio da cabine, é possível ver que o militar diz que os pilotos deveriam realizar um pouso obrigatório em Londrina (PR). “Por determinação da defesa aérea, sua aeronave deverá efetuar pouso obrigatório no aeroporto de Londrina”, afirmou o militar da Aeronáutica . A tripulação não obedeceu e acabou fazendo um pouso forçado em uma pista de terra próxima de Santa Cruz do Rio Pardo (SP) Em solo, a PF (Polícia Federal) confirmou as suspeitas e encontrou 565,60 kg de cocaína . O piloto era habilitado desde 2021 e foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Marília (SP).

A Força Aérea declarou que o avião começou a ser monitorado a partir da entrada no espaço aéreo brasileiro. O voo teria saído do Paraguai e tinha como destino o interior de São Paulo. Segundo as investigações, o avião é possivelmente clonado, já que o verdadeiro teria sido inutilizado em operação da PF na terra indígena Yanomami em maio de 2023.

PF acredita que carga seria entregue em São Paulo (Divulgação/Polícia Federal)

O comandante de Operações Aeroespaciais da FAB, Tenente-Brigadeiro do Ar Hudson Costa Potiguara, comentou sobre a operação. “Mais uma vez, o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro mostrou sua eficiência em cumprimento à Operação Ostium, que é justamente encarregada para impedir tráfego ilícito de adentrar ao país. Nesse caso, juntamente com a Polícia Federal, ela foi muito bem conduzida e tivemos o sucesso, que nem sempre será o Tiro de Detenção. O êxito é o impedimento dessa aeronave de prosseguir de forma ilícita”, concluiu.