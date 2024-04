PF prende duas pessoas com 25 diamantes extraídos de terras indígenas

Alto contraste

Dupla estava com 25 pedras de diamantes Dupla estava com 25 pedras de diamantes (Divulgação/Polícia Federal de Rondônia - 18/03/2024)

A PF (Polícia Federal) prendeu em flagrante dois homens suspeitos de extraírem pedras preciosas na Terra Indígena Roosevelt, em Rondônia. Segundo a corporação, a dupla estava com 25 pedras de diamantes, que seriam vendias em Cacoal (RO), local onde foram presos. A operação contou com a ajuda da Polícia Militar de Rondônia. As forças de segurança intensificaram as fiscalizações na cidade e conseguiram localizar os suspeitos ainda com os produtos extraídos ilegalmente.

"Diante da situação, os indivíduos foram encaminhados para a Base da Polícia Federal em Pimenta Bueno (RO) para a lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de usurpação do bem da União, e, após submetidos ao exame de corpo de delito, foram levados à Cadeia Pública de Cacoal", informou a PF.

A corporação disse que qualquer pessoa pode colaborar com investigações, prestando informações que ajudem no combate aos crimes, sendo resguardado o sigilo da fonte.