Porto Alegre é o 5° município com maior número de áreas de risco do país Dados do Serviço Geológico do Brasil apontam que a cidade conta com 142 áreas de perigo, sendo 51 consideradas de ‘risco muito alto’

Alto contraste

A+

A-

Município foi um dos afetados pelas enchentes (EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 21.05.2024)

Porto Alegre ocupa a quinta posição entre os municípios com maior risco de desastres naturais do país , com 142 áreas de perigo, segundo dados do Serviço Geológico do Brasil, que foram atualizados em abril deste ano. Com 51 zonas de “risco muito alto”, a região enfrenta, principalmente, chances de deslizamentos, inundações e enxurradas. O município fica atrás apenas de Ouro Preto (MG), Nova Friburgo (RJ), Brusque (SC) e Jaboatão dos Guararapes (PE).

Em relação às unidades da federação, o Rio Grande do Sul está entre os oito estados com maiores riscos, com 716 áreas propensas a desastres, sendo 227 consideradas de alto perigo. Segundo o Serviço Geológico, 50% da tipologia do estado está suscetível a inundações e 27% está ameaçada por chances de deslizamentos. Na região, 381.665 pessoas vivem em áreas de risco.

Nos últimos 15 anos, o estado gaúcho registrou 5.734 ocorrências por desastres naturais, uma média de 382 casos por ano, segundo levantamento da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que considera o intervalo entre 2009 a 2023. Neste período, os prejuízos no setor público foram de pelo menos R$ 3 bilhões, sendo os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e distribuição de energia os mais afetados.

A organização informou que o mapa não inclui todas as cidades brasileiras, mas apenas as 1.600 cartografadas até o momento. Desta forma, podem existir áreas sujeitas a desastres em localidades ainda não mapeadas pelo Serviço Geológico.

Publicidade

Setor privado

No setor privado, os danos foram de R$ 111,06 bilhões e causaram prejuízos, principalmente, na agricultura e pecuária, com rombos de R$ 89 bilhões e R$ 17 bilhões, respectivamente. Ainda de acordo com o levantamento, o estado teve que arcar com uma despesa de R$ 1 bilhão apenas com enxurradas no período.

No Brasil, o agronegócio representa aproximadamente 25% do PIB (Produto Interno Bruto) — a soma de todos os bens e serviços finais feitos no país. O Rio Grande do Sul, um dos estados que mais produzem no setor, tinha uma previsão de crescimento de 46,4% na produção de cereais, leguminosas e oleaginosas para este ano, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Publicidade

Apenas em Porto Alegre, o governo gaúcho teve um prejuízo público de R$ 40 milhões. Hoje, a capital do estado está entre as regiões mais afetadas pelas enchentes, com 157.701 pessoas atingidas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quase 15 mil áreas de risco no Brasil

Ao menos 4 milhões de pessoas vivem em 14.840 áreas de risco no Brasil, de acordo com o Serviço Geológico. Dessas, 4.524 são consideradas de risco muito alto, com chances deslizamentos, inundações, erosões e outros.

Publicidade

A organização informou que o mapeamento é feito para descrever as áreas sujeitas a perdas ou danos decorrentes da ação de eventos de natureza geológica. “Após a finalização dos trabalhos, relatórios e mapas são entregues aos gestores municipais e aos órgãos de defesa civil nas esferas municipal, estadual e federal”, informou.

Rio Grande do Sul

Há quase um mês, o Rio Grande do Sul enfrenta chuvas e alagamentos em cerca de 470 municípios. O boletim mais recente, divulgado às 9h dessa sexta-feira (24), notifica 163 mortes, 65 desaparecidos e 581.613 desalojados pelas chuvas.

Não é a primeira vez que o estado enfrenta problemas de desastres naturais. Em 2023, um ciclone extratropical causou alagamentos em diversas regiões, superando em 400 mil o número de atingidos.