Reconstrução do Rio Grande do Sul custará entre R$ 110 bilhões e 176 bilhões, diz federação Além do custo, calamidade também afeta a economia, e a previsão de crescimento no estado para 2024 retraiu de 4% para 0,77%

Cidades|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 07/06/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/06/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share