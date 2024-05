Reconstrução do Rio Grande do Sul vai custar ao menos R$ 19 bilhões, diz Eduardo Leite Até esta quinta, 107 mortes foram confirmadas e 136 pessoas estão desaparecidas; tragédia afetou mais de 1,4 milhão de gaúchos

Custo para reconstruir RS chega a R$ 19 bilhão, estima Leite (Lauro Alves/Secom - 7.5.2024)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou nesta quinta-feira (9) que serão necessários ao menos R$ 19 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul. Segundo ele, os recursos serão destinados a diversas áreas que foram afetadas pelas enchentes que devastaram parte do território do estado e resultaram em 107 mortes até o momento.

Em publicação no X, antigo Twitter, Leite disse que as ações voltadas para a reconstrução do estado serão detalhadas nas próximas horas.

Os cálculos iniciais das nossas equipes técnicas indicam que serão necessários, pelo menos, R$ 19 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul. São necessários recursos para diversas áreas. Insisto: o efeito das enchentes e a extensão da tragédia são devastadores. Nas próximas… — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 9, 2024

Ao menos 107 pessoas já morreram e 136 estão desaparecidas devido às chuvas que causaram uma tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul, segundo o boletim da Defesa Civil do estado desta quinta-feira (9). Mais de 164 mil pessoas seguem sem casas, 374 ainda estão feridas. Um óbito ainda está sendo investigado.

A catástrofe registrada no estado afetou mais de 1,4 milhão de pessoas em 425 dos 497 municípios gaúchos, acrescenta a Defesa Civil. Isso representa 80% do estado.

Inundações históricas ocorreram desde o fim de semana em Porto Alegre e cidades da região metropolitana, como Eldorado do Sul (a mais afetada) e Canoas. Equipes de resgate e voluntários trabalham dia e noite para socorrer moradores ilhados e animais.