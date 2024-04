Casal desaparece em comunidade da zona norte do Rio Segundo os familiares, Darielson Azevedo Nunes e Lohanna Miranda não deram mais notícias após saírem para um baile funk

Casal desaparece em comunidade da zona norte do Rio (Reprodução/ Record Rio)

Um casal de moradores do Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, está desaparecido desde o último dia 14. Os dois saíram de casa para um baile funk na comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio.

Segundo familiares, Darielson Azevedo Nunes e Lohanna Miranda não deram mais informações e os celulares permanecem desligados.

As famílias dos jovens registraram o desaparecimento na 59ª DP (Duque de Caxias), que busca informações sobre o casal.